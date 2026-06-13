Почина нашият колега Крум Благов
В разцвета на силите си отиде един талантлив журналист и писател. Крум Благов е роден на 17 октомври 1953 година в София. Завършил е българска филолог...
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В разцвета на силите си отиде един талантлив журналист и писател. Крум Благов е роден на 17 октомври 1953 година в София. Завършил е българска филолог...