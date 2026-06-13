Кръстьо Кръстев: Да разкажем за себе си с приказна история
Почитател съм на кампанията за Чудесата на България от създаването й, каза министърът на културата
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Почитател съм на кампанията за Чудесата на България от създаването й, каза министърът на културата
Районната прокуратура в Хасково потвърди в късния следобед днес, че срещу Кръстьо Кръстев, известен като Къньо -Маймуната е повдигнато обвинение като...