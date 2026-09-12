Кърпят и днес дупки по главен път Е-79
Изкърпването на пътната настилка в участъка от разклона за село Бело поле до тунела при село Железница на главен път Е-79 ще продължи и днес. Ремонтит...
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Изкърпването на пътната настилка в участъка от разклона за село Бело поле до тунела при село Железница на главен път Е-79 ще продължи и днес. Ремонтит...
Изкърпването на пътната настилка в участъка от разклона за село Бело поле до тунела при село Железница на главен път Е-79 започна днес. В отсечката, к...
След снега и заледяванията се образуваха над 100 дупки по главен път Е-79 в участъка от Благоевград до отбивката за село Железница. Пукнатините са с р...