Попов и Дънекова са шампиони по кроскънтри за 2016-а
Националите Силвия Дънекова („Европул" – Бургас) и Иван Попов („Берое" – Стара Загора) са шампиони на България в дисциплината кроскънтри за 2016 г. Н...
Следете всички новини, анализи и коментари за Кроскънтри. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Националите Силвия Дънекова („Европул" – Бургас) и Иван Попов („Берое" – Стара Загора) са шампиони на България в дисциплината кроскънтри за 2016 г. Н...
България спечели медал от балканския шампионат по кроскънтри в хърватския град Врбовац на 22 ноември благодарения на Диляна Минкина. Атлетката от Пир...
Много емоции и екшън на живо обещават организаторите на вело състезание в дисциплина кроскънтри, в което ще могат да се включат както професионалисти,...
Боровец. Вицепрезидентът на Европейската атлетическа асоциация (ЕАА) Хосе-Луис де Карлос и техническият делегат Йос Ван Рой инспектираха подготовката...