Всичко за Кристияна Колева

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Бебе проплака в щангите

Бебе проплака в щангите

Желязната лейди на родните щанги Кристияна Колева стана баба. Дъщеря й Румяна, дългогодишна националка в отбора по вдигане на тежести, я дари с внучка...

11 март | 22:40
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