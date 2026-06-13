Бебе проплака в щангите
Желязната лейди на родните щанги Кристияна Колева стана баба. Дъщеря й Румяна, дългогодишна националка в отбора по вдигане на тежести, я дари с внучка...
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Желязната лейди на родните щанги Кристияна Колева стана баба. Дъщеря й Румяна, дългогодишна националка в отбора по вдигане на тежести, я дари с внучка...