Кристалина хвали преговорите МВФ-Аржентина
Управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева отбеляза, че институцията е имала много конструктивен разговор с новото прав...
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Управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева отбеляза, че институцията е имала много конструктивен разговор с новото прав...