Ето я новата звездна двойка у нас
Двамата млади таланти споделиха серия от романтични снимки в социалните мрежи
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Двамата млади таланти споделиха серия от романтични снимки в социалните мрежи
Малката Крисия ще е звездата на празничния концерт, който курортът Албена подарява на гостите на 24 август, по случай 46-ия си рожден ден. Празникът з...
От конкурса "Детска нова вълна" накарали нашето момиче да смени песен в последната минута Страхотната Крисия е преживяла крайно негативни емоции, пре...
Крисия Тодорова се завърна отново на телевизионния екран с хит на Кристина Агилера. Снощи талантливото момиче от Разград изпя "Something's Got a Hold...
Малки таланти и звезди излязоха на една сцена в помощ на таткото на двете талантливи сестри - Гери и Милица. Двете момичета, заедно с другите звезди о...
София. Меган Трейнър успя да задмине Тейлър Суифт в класацията за сингли на Billboard. Пилотният сингъл на 20-годишната певица "All About That Bass" с...
Цецка Цачева поздрави отличниците от Малта
София. Статиите на Стандарт Нюз за представянето на Крисия Тодорова и Кубрат Пулев събраха рекорден брой прочитания в интернет пространството за перио...
София. Малката Крисия Тодорова от Разград, която се прочу в цяла България с невероятния си певчески талант, изпълни на стадион "Васил Левски" вечната...