Всичко за Крисия Тодорова

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Крисия пее за ЧРД на Албена

Крисия пее за ЧРД на Албена

Малката Крисия ще е звездата на празничния концерт, който курортът Албена подарява на гостите на 24 август, по случай 46-ия си рожден ден. Празникът з...

21 август | 19:45
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