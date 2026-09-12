Силвестър Сталоун напуска "Крийд"
Роки разкри, че няма да се снима в следващия филм от поредицата
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Роки разкри, че няма да се снима в следващия филм от поредицата
В „Крийд 2“ за последно влиза в култовата роля
Слай се разчувства за славното минало Силвестър Сталоун по всяка вероятност ще получи "Оскар" за поддържащата си роля в "Крийд: Сърце на шампион"....
Нашумелият още в премиерния си уикенд "Крийд: Сърце на шампион" дебютира пред българските фенове на 1 януари. Роки Балбоа, безспорно най-известният б...