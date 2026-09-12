"Креди Агрикол" загуби 700 млн. в Португалия
Френската банка "Креди Агрикол" отчете двоен спад на печалбата си за второто тримесечие заради кризата с португалската банка "Еспириту Санту", съобщи...
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Френската банка "Креди Агрикол" отчете двоен спад на печалбата си за второто тримесечие заради кризата с португалската банка "Еспириту Санту", съобщи...
1 милиард лева изтеглени за три дни от трезора София. На 20 юни, петък, в 11,40 часа, в БНБ е било получено искане от ръководството на КТБ за поставя...
На 21 юли всички граждани и фирми ще разполагат със сметките си
София. Три одитни фирми ще извършват проверката на активите и пасивите на КТБ и „Креди Агрикол", съобщиха от БНБ. Одитите са започнали днес и трябва д...
Правим банка за персонала на клиентите си, каза председателят на НС Цветан Василев