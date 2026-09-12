Шокиращи подробности за най-голямата кражба на ток
500 устройства са „копали“ криптовалута
Следете всички новини, анализи и коментари за Кражба На Ток. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
500 устройства са „копали“ криптовалута
Той се е опитал да преведе незаконно електроенергия от електропреносната мрежата
Районният съд в Бяла Слатина вкара за три месеца в затвора крадец на ток. Наказанието е за жител на село Борован, който бил заловен, че е прикачен нез...
Петричанка с инициали Ф.К. се призна за виновна в кражба на електроенергия и сключи споразумение с прокуратурата. То бе одобрено т съда в южния град....
Проверяват Калояновата крепост за кражба на ток, певецът ги праща на съд