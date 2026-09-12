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Улиците са реки (ОБЗОР)

Улиците са реки (ОБЗОР)

Красново опустя, чакат нов потоп Хисарското село Красново е в бедствено положение. След като в понеделник срещу вторник селото бе залято от над 1 м п...

17 септември | 19:10
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