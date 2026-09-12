Улиците са реки (ОБЗОР)
Красново опустя, чакат нов потоп Хисарското село Красново е в бедствено положение. След като в понеделник срещу вторник селото бе залято от над 1 м п...
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Красново опустя, чакат нов потоп Хисарското село Красново е в бедствено положение. След като в понеделник срещу вторник селото бе залято от над 1 м п...
Хисаря. Интензивните валежи от последното денонощие усложниха оперативната обстановка в някои области на страната. Най-сериозно е положението в хисарс...
Пловдив. Над 100 жители на хисарското село Красново излязоха тази сутрин на протест заради редовното обгазяване на населеното място от местен цех за д...