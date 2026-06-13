Гаф ни изхвърля от евротурнирите?
Бившият председател на лицензионната комисия към БФС Красин Кръстев издигна за пореден път пред "Спортал" тезата си, че уникален гаф можа изхвърли вси...
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Бившият председател на лицензионната комисия към БФС Красин Кръстев издигна за пореден път пред "Спортал" тезата си, че уникален гаф можа изхвърли вси...