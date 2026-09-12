Красин Димитров: Пращаме аташета при шейховете
Защо има спад в износа и какво прави държавата за навлизането на български стоки на нови пазари, попитахме Красин Димитров, зам.-министър на икономика...
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Защо има спад в износа и какво прави държавата за навлизането на български стоки на нови пазари, попитахме Красин Димитров, зам.-министър на икономика...
Пекин. България ще бъде включена в програмата за финансиране на инфраструктурни и транспортни проекти на Китайската ексимбанка, след като беше подписа...
Държавата ще насърчава реализирането на катарските инвестиции в България. Това заяви заместник-министърът на икономиката и енергетиката Красин Димитро...
София. Здравният министър Таня Андреева е предложила нови членове на Надзорния съвет на Здравната каса, съобщава БНР. Без да споменава имена, тя уточн...
София. През първите три месеца на годината стокообменът между България и Турция се е увеличил с 25.52% и е на стойност 770. 338 млн.евро. След Германи...
София. Премиерът Пламен Орешарски издаде заповед за назначаването на Красин Димитров за заместник-министър на икономиката и енергетиката, съобщиха от...