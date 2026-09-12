Това е новият силен човек на Левски!
Красимир Петров работи в много тясно сътрудничество с изпълнителния директор на клуба
Следете всички новини, анализи и коментари за Красимир Петров. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Красимир Петров работи в много тясно сътрудничество с изпълнителния директор на клуба
Какво да правим със спестяванията си?
Млад мъж от Враца се принуди да остави сина си заради безпаричие. Мъките за 31-годишния Красимир Петров и 8-годишния му син Денис започнали преди 5...
Политическа пария ГЕРБ спечели изборите за кмет в село Септемврийци, община Димово, съобщиха от общинската избирателна комисия. За издигнатия от парти...