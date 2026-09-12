Неочаквано! Къде видяха Краси Анев след опита за самоубийство
Успял ли е да се възстанови
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Успял ли е да се възстанови
Краси Анев отказва да говори за проблемите си с федерацията по биатлон. "Обещал съм нещата да си изглаждаме сами. Има такива, които трябва да си оста...
Не аз надух балона, коментира биатлонистът Красен Кралев ще привика повторно Екатерина Дафовска и Красимир Анев. Общата среща между двамата в кабинет...
Красимир Анев и председателят на българската федерация по биатлон Екатерина Дафовска задълбочиха конфликта в националния отбор след европейското първе...
Краси Анев завърши 27-и, а Владимир Илиев остана 30-и, последен, в масовия старт от СК по биатлон в Руполдинг. Двамата българи тръгнаха с по две греш...