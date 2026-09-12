Вежди Рашидов за Красен Кралев: Той е приятно откритие
Много успешно се развива във времето, каза известният скулптор
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Много успешно се развива във времето, каза известният скулптор
Петя Велкова краси живота на Красен Кралев
Средствата ще бъдат предоставени на Съюза на българските художници в морския град
За това са се договорили здравните власти у нас и спортното министерство
20 млн. лв за спортна инфраструктура във Варна и района е дала държавата
Йорданов и Красен Кралев разговаряха в конната база в село Сандрово навръх Тодоровден
Благодаря ви, че сте активни и винаги ни поставяте задачи,които да изпълним, заяви водачът на листата в Русе
Министърът изрази своето възмущение от отношението на промоутърите
Няма спекулация, каза спортният министър
Те ще получат 30 % увеличение на бюджета, догодина - още
Министърът на спорта бе изписан за домашно лечение
Кралев е в добро общо здравословно състояние, има леки симптоми
Министър Кралев обяви първите 15 училища, в които ще се изграждат физкултурни салони
Лично министър Кралев връчи отличието на ИВайло Маринов
Министър Ананиев пък предупреди за затягане на мерките
Правителството подготвя новата наредба
Министърът показа отрицателен PCR тест за Covid-19
В тези трудни месеци показахте, че сте и големи личности, написа министърът
Министър Красен Кралев разписа очакваната от хиляди заповед
Спортният министър иска футбол у нас от 5 или 12 юни