Пуснаха мегакран за 6 млн. на порт Варна
В присъствието на министъра на транспорта Ивайло Московски се проведе официалното кръщаване на най-големия мобилен кран на пристанище Варна. Кранът Li...
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В присъствието на министъра на транспорта Ивайло Московски се проведе официалното кръщаване на най-големия мобилен кран на пристанище Варна. Кранът Li...
Софийска градска прокуратура (СГП) разпореди извършване на проверка по реда на надзора за законност на всички строителни площадки, ползващи кранове и...
Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) спря от експлоатация 2 броя повдигателни съоръжения (строителни кранове под 10 тона) сл...
В холандския град Алфен аан ден Рейн два крана, издигнати за ремонт на местен мост, паднаха върху двуетажна сграда. В ход е спасителна операция с учас...