Дания на нокти. Къде отиде кралицата
От двора излязоха с изявление
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От двора излязоха с изявление
Камила ще облече държавната роба, която първоначално е била изработена за коронацията на кралица Елизабет през 1953 г.
Взе рвешение за четирима от внуците си
Това той направи в официално послание
Какви са последните послания на херцога към сина му, разкрива кралският биограф
Елизабет II ще отправи послание по повод на Деня на Общността на нациите
Елизабет Втора за първи път с маска на публично място
Кралица Елизабет II му отне почетно звание, присъдено през 2004 г.
Отлага тържествена церемония по случай рождения си ден
Споразумението влиза в сила през пролетта
Това е третият път, когато Джонсън се извинява насаме за нещо, за което отказва да се извинява публично.
Външният министър се опитва да потуши скандала между президента и кмета на Лондон
Ислямисти планирали да убият британската кралица утре Британската полиция е арестувала четирима ислямисти, планирали заговор за убийството на кралица...
Лондон. Британската кралица Елизабет Втора е издала новогодишно разпореждане внукът й принц Хари да обръсне брадата си. Той се сдоби с нея по време на...