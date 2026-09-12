Педро Санчес се закле като премиер
Той стори това пред краля на Испания Фелипе VI
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Той стори това пред краля на Испания Фелипе VI
Каталунският сепаратист Карлес Пучдемон стана първият каталунски премиер, който стъпи в длъжност, без да се закълне във вярност на испанския крал Фели...
Майорка. Срещу сестрата на новия испански крал Фелипе Шести – принцеса Кристина, трябва да започне съдебен процес. Случаят е безпрецедентен, а Кристин...
Новият владетел обеща да е реформатор, смая с нежност към семейството си