Веласкес с предупреждение преди реванша с Крайов
"Сините" спечелиха първия мач с 1:0 в София
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"Сините" спечелиха първия мач с 1:0 в София
Полицаи от Видин бяха част от тристранна полицейска операция „Пътен трафик на синя граница" в румънския град Крайова, съобщиха от областната дирекция...
Софийската опера очарова публиката в румънския град Крайова с "Пепеляшка" на XIV международен фестивал "Елена Теодорини". С продължителен аплауз и ви...
Неправителствени организации в румънския град Крайова са събрали над 13 000 подписа срещу намерението на България да изгражда нов реактор на площадкат...
България и Румъния застават твърдо зад Сърбия и подкрепят присъединяването й към Европейския съюз. Това обяви премиерът Бойко Борисов на страницата си...
Новата линия по Дунав мост 2 обслужва еврожелезниците, а не комшийските отношения
Крайова. Драматична загуба беляза старта на баскетболния „Левски" в новия сезон на ЕВРОХОЛД Балканска лига. В мач от първия кръг на турнира "сините" о...