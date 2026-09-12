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Иззеха 19 крадени коли в Перник

Иззеха 19 крадени коли в Перник

Пернишки полицаи иззеха 19 автомобила в различна степен на разкомплектованост. Органите на реда инспектирали площадка за разкомплектоване на автомобил...

10 септември | 12:57
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