Масови арести в Турция. Разбита е схема с българи
Операцията е под кодовото название “Контакт”
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Операцията е под кодовото название “Контакт”
Пернишки полицаи иззеха 19 автомобила в различна степен на разкомплектованост. Органите на реда инспектирали площадка за разкомплектоване на автомобил...
Непълнолетен крадец на автомобили задържаха благоевградски полицаи. 15-годишният апаш задигал колите, за да се вози, а след това ги зарязвал. Момчето...
Крадат по 8 коли на денОт 3358 отмъкнати коли униформените намират едва 327Според последните данни на МВР към 5 октомври за деветте месеца на тази го...
София. Луксозни автомобили на стойност около 1 млн. евро са установени от гранични полицаи само за месец, съобщиха от пресцентъра на МВР. Осем противо...
Хасково. Лъскави крадени джипове разкриха в неугледен склад в Хасково униформените. Мястото за паркирането на луксозните возила е в една от клетките н...
Загреб. Българин е задържан в Хърватия за контрабанда на откраднати коли, предаде Хърватската Радио Телевизия, цитирана от агенция „Фокус". Според те...