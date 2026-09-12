Внимание! Ето как ни крадат по моловете
Нагли джебчийки вършеят на воля
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Нагли джебчийки вършеят на воля
Задържани са 8 души
При проверка на трафопоста в ромския кв. "Изгрев" на Сандански са установени 56% загуби на електроенергия от кражби. Незаконните присъединявания водят...
Няма град, в който да не се сме направили по нещо, похвали се лидерът на ГЕРБ