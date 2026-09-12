Худини примамва Бербо с 90 бона
В "Кристъл Палас" не искат българина, защото бил плешив Хари "Худини" Реднап отново иска да работи с Димитър Бербатов, гръмна "Дейли Стар". Двамата б...
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В "Кристъл Палас" не искат българина, защото бил плешив Хари "Худини" Реднап отново иска да работи с Димитър Бербатов, гръмна "Дейли Стар". Двамата б...
Манчестър. Нападателят на Манчестър Юнайтед Робин ван Перси е под въпрос за двубоя срещу КПР. Срещата от Висшата лига е утре от 17,00 часа българско в...
Луд мач! Такъв беше драматичният успех на "Ливърпул" с 3:2 над КПР. На "Лофтъс Роуд" цяло първо полувреме лондончани се скъсаха да пропускат. Те удари...
Защитникът на КПР Стивън Коулкър трябва да се замисли над външния си вид. Той му докара доста проблеми с полицията. Стивън бе обвинен от служители на...
Лондон. Рио Фърдинанд се разбра с Куинс Парк Рейнджърс, а сделката ще бъде обявена официално в следващите 24 часа, информира Daily Mail. 35-годишният...
Изпадналият от елита КПР ще бъде глобен с над 60 милиона паунда, заяви говорител на английската асоциация. Причината са финансовите загуби от над 80 м...