Всичко за Кпр

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Последни новини Спорт
Ван Перси под въпрос за КПР

Ван Перси под въпрос за КПР

Манчестър. Нападателят на Манчестър Юнайтед Робин ван Перси е под въпрос за двубоя срещу КПР. Срещата от Висшата лига е утре от 17,00 часа българско в...

16 януари | 14:41
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"Ливърпул" би с два автогола

"Ливърпул" би с два автогола

Луд мач! Такъв беше драматичният успех на "Ливърпул" с 3:2 над КПР. На "Лофтъс Роуд" цяло първо полувреме лондончани се скъсаха да пропускат. Те удари...

19 октомври | 17:14
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Глобяват КПР с 62 млн. паунда

Глобяват КПР с 62 млн. паунда

Изпадналият от елита КПР ще бъде глобен с над 60 милиона паунда, заяви говорител на английската асоциация. Причината са финансовите загуби от над 80 м...

18 ноември | 18:08
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