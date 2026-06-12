ЗАРАДИ КТБ: Прокуратурата иска лиценза на КPMG
Лицензът на KPMG да бъде отнет заради заблуждаващия и неточен одит, който компанията направи на фалиралата "Корпоративна търговска банка" АД, в който...
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Лицензът на KPMG да бъде отнет заради заблуждаващия и неточен одит, който компанията направи на фалиралата "Корпоративна търговска банка" АД, в който...