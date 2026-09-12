Всичко за Козарево

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Селска кметица напусна ГЕРБ

Селска кметица напусна ГЕРБ

Ямбол. Кметицата на ямболското село Козарево, община Тунджа, Теодора Тачева напусна ГЕРБ. „Решението взех лично. Не търсете някаква интрига или задку...

26 февруари | 15:05
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