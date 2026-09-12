100 пожара бушуват у нас, в Пирин и Ямболско е критично
1500 дка горят в Пирин, огънят в Трънско мина границата
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1500 дка горят в Пирин, огънят в Трънско мина границата
Пламна гора в местността Бакаджик, пожарникарите изнемогват
Ямбол. Кметицата на ямболското село Козарево, община Тунджа, Теодора Тачева напусна ГЕРБ. „Решението взех лично. Не търсете някаква интрига или задку...