Бивш гръцки премиер до Делю хайдутин
Бившият гръцки премиер Костас Караманлис пристигна през почивните дни на празник в Златоград. "В събора се включиха близо 15 000 души, които за поред...
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Бившият гръцки премиер Костас Караманлис пристигна през почивните дни на празник в Златоград. "В събора се включиха близо 15 000 души, които за поред...