Чистачката, която отиде в Брюксел
У нас приказката за Костадинка нямаше как да се случи В неделя вечерта животът на Костадинка Кунева, която в Гърция наричат Константина, се преобърна...
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У нас приказката за Костадинка нямаше как да се случи В неделя вечерта животът на Костадинка Кунева, която в Гърция наричат Константина, се преобърна...
Атина. Българката Костадинка Кунева със сигурност ще бъде евродепутат от гръцката партия СИРИЗА. "Радвам се, че гръцката общественост ме подкрепи и ще...
Пирея. Гръцкият районен съд в Пирея започва да разглежда на първа инстанция делото за покушението срещу българката Костадинка Кунева, съобщи бТВ.Някол...