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Костадинка: Цар Киро умира

Костадинка: Цар Киро умира

"Мъжът ми Цар Киро умира в ареста, сигурно няма да осъмне", алармира съпругата на задържания Рашков "царица" Костадинка пред местното издание Marica.b...

06 март | 19:10
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