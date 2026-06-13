Костадинка: Цар Киро умира
"Мъжът ми Цар Киро умира в ареста, сигурно няма да осъмне", алармира съпругата на задържания Рашков "царица" Костадинка пред местното издание Marica.b...
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"Мъжът ми Цар Киро умира в ареста, сигурно няма да осъмне", алармира съпругата на задържания Рашков "царица" Костадинка пред местното издание Marica.b...