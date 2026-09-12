Спипаха в Гърция бащата на Сашко
Костадин Тасев, който бе осъден за блудство с 2-годишния си син Сашко, бе заловен в Гърция. Той изчезна от страната в края на 2013 г., веднага след ка...
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Костадин Тасев, който бе осъден за блудство с 2-годишния си син Сашко, бе заловен в Гърция. Той изчезна от страната в края на 2013 г., веднага след ка...
Благоевград. Осъденият на 12 години лишаване от свобода за блудство с 2-годишното си дете Костадин Тасев от Сандански се укри и не влезе в затвора. По...
Благоевград. Осъденият на 12 години затвор за блудство с 2-годишния си син Костадин Тасев от Сандански се покри и не влезе в затвора. Полицията го об...
Сандански. 6-годишният Сашко, който преди повече от 4 години стана жертва на сексуално насилие от страна на баща си Костадин Тасев (на снимката) от Са...