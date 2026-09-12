Всичко за Костадин Тасев

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Осъден за блудство изчезна

Осъден за блудство изчезна

Благоевград. Осъденият на 12 години лишаване от свобода за блудство с 2-годишното си дете Костадин Тасев от Сандански се укри и не влезе в затвора. По...

02 април | 18:35
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