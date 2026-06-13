"Боинг" строи космически кораби
"Боинг" публикува първи снимки на най-големия самолет в смета - 777-9X, който ще започне да се произвежда през 2017 г. Част от крилата му се сгъват, з...
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"Боинг" публикува първи снимки на най-големия самолет в смета - 777-9X, който ще започне да се произвежда през 2017 г. Част от крилата му се сгъват, з...
Неуспешен тест на гигантския свръхзвуков парашут на Американската космическа агенция (НАСА). Той бе изобретен за меко кацане на космически кораби на М...