Желязков: Вертикалният газов коридор има политическа символика
Проектът дава на страните от Централна и Югоизточна Европа множество възможности
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Проектът дава на страните от Централна и Югоизточна Европа множество възможности
В документа се предлага в мирно време да бъдат набелязани условия за използване им
Какво следва
Турският президент проведе телефонен разговор днес с украинския си колега
"Рожен" ще превози 40 000 тона царевица до Великобритания
Близо 1300 поставени под карантина в София са заявили желание за гласуват с подвижна секция
В деня на общонационална стачка в Гърция гръцките фермери вдигнаха блокадата на границата на ГКПП Кулата – Промахон. Разбира се, само временно. "Тапат...
Поисканият от Русия коридор през България за Сирия е част от пропагандната война, която се води между Русия и Запада. Това обяви Соломон Паси пред бТВ...
"Границите ни се охраняват много строго. Има контрол и вътре в страната. Никой от тези хора не иска да остане в България, а транзитното преминаване е...