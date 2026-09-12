Теодора Енчева се завръща в БТА
Тя е назначена на позицията кореспондент в Белград
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Тя е назначена на позицията кореспондент в Белград
Кореспондентът на "Российская газета" в България Александър Гацак е получил "черна точка"
Това стана на традиционната вечеря на кореспондентите към Белия дом
Иван Гершкович събирал сведения, представляващи държавна тайна, твърдят властите
Кореспондентът на ИТАР-ТАСС подписва 17 000 информации и коментари за събитията у нас България и Русия ще отбележат на 7 юли важен за двете страни и...
Сочи. Руската прима на тениса Мария Шарапова ще стане кореспондентка на американската телевизионна компания NBC за олимпийските игри в Сочи 2014. Маша...