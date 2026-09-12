Шокиращо. Какво даде на корейците Ким Чен Ун
Дарява лични лекарства срещу мревна епидемия
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Дарява лични лекарства срещу мревна епидемия
Делегацията е у нас за срещи с компании от медицинския сектор, както и от фармацевтичната, млечната, отбранителната и козметичната промишленост
Козметиката и късата пола са на мода, компютърните игри са спорт
Повече от 3 хиляди граждани на Южна Корея подадоха колективен иска срещу германския концерн Volkswagen във връзка със скандала за фалшифициране на тес...
Корейската софтуерна компания „MIDAS IT" дарява на Югозападния университет „Неофит Рилски" – Благоевград два нови софтуерни пакета „SoilWorks/Midas GT...
„Опаковай живота си" с Чой Йонг Ок от Корея
Кесон. Съвместният корейски промишлен комплекс в Кесон възобнови работа днес след петмесечно прекъсване от Пхенян. Комунистическата държава изтегли с...