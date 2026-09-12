129 са жертвите от корабокрушението в ДР Конго
Танганайка. Най-малко 129 са жертвите в следствие на корабокрушението на лодка в езерото Танганайка в ДР Конго, информира AFP. Според местните власти...
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Танганайка. Най-малко 129 са жертвите в следствие на корабокрушението на лодка в езерото Танганайка в ДР Конго, информира AFP. Според местните власти...
Спасиха "Елга 1" от потъване, българо-холандският екип работи при 3 бала вълнение "Корабът си беше наред. През лятото мина на ремонт. Корабният регис...
Варна. Св. Николай Чудотворец сякаш наистина помогна в сложната и тежка акция по спасяването на потъващия руски товарен кораб "Елга-1" в морето край Б...
Варна. Тринадесет моряци са били евакуирани от руския товарен кораб "Елга 1", потъващ край бреговете на Балчик, съобщи "Дарик". Руските моряци са тра...
Джиндо. Южнокорейската брегова охрана и водолази от военноморските сили подновиха в четвъртък издирването на около 290 души, които все още липсват, с...
Най-малко четирима изчезнаха след потъването на кораба с ученици Сеул. Ферибот с 459 души на борда, повечето от които ученици, се преобърна и потъна...
Сеул. Най-малко двама са загиналите след корабокрушението край бреговете на Южна Корея, съобщи АФП. Около 295 души са в неизвестност, голяма част от к...
Сеул. Ферибот претърпя корабокрушение край южните брегове на Южна Корея. Той е бил с 477 души на борда. Един от пътниците е загинал. Плавателният съд...
РИм. Жителите на италианския остров Лампедуза отдадоха почит на загиналите в корабокрушението край острова имигранти от Африка. До момента жертвите са...