Корабът "Анастасия" ще следи за чистотата на морето
Общинският кораб "Анастасия" ще бди за всякакви замърсявания в морето край брега на Бургас. За целта местните власти ще доставят най-съвременно оборуд...
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Общинският кораб "Анастасия" ще бди за всякакви замърсявания в морето край брега на Бургас. За целта местните власти ще доставят най-съвременно оборуд...