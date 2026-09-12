Бананова кора вместо ботокс. Този трик побърка жените
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Видео в ТикТок се разпространява със скоростта на светлината
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Диетолог каза как да ядем портокалите правилно
Някои кори съдържат повече витамини и фибри, отколкото пулпата
Детето по чудо оцеля без сериозни наранявания
Ледена кора се е образувала на повърхността на река Осъм край Ловеч, а причината са ниските температури. Това информира за „Фокус" дежурният в Хидроме...