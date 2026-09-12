Чили триумфира на Копа Америка (ВИДЕО)
Чили спечели за първи път в историята Копа Америка. „Ла Роха" триумфира насред препълнения национален стадион в Сантиаго. Чили победи на финала Аржент...
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Чили спечели за първи път в историята Копа Америка. „Ла Роха" триумфира насред препълнения национален стадион в Сантиаго. Чили победи на финала Аржент...
Бразилия се провали на пореден голям форум, след като загуби срещу Парагвай след дузпи на четвъртфиналите на Копа Америка. "Селесао" откри в 15-та мин...
Парагвай победи Бразилия след изпълнение на дузпи в последния 1/4 финал на Копа Америка. Редовното време завърши 1:1 - Робиньо откри резултата в 15-ат...
Перу се класира за 1/2-финалите на Копа Америка, като за място на финала ще спори с домакина Чили. Перуанците надвиха Боливия с 3:1 на 1/4-финалите....
Чили се класира за полуфиналите на Копа Америка, но това едва ли щеше да е факт без червения картон, който Франко Хара изработи на Единсон Кавани. Нап...
Бразилия отива на 1/4 финалите на Копа Америка 2015. Снощи тимът победи Венецуела с 2:1 в последния мач от Група С. Така бразилците грабнаха три точк...
Чилийският съд освободи от ареста национала Артуро Видал, който наскоро кара автомобила си в нетрезво състояние и предизвика катастрофа. Халфът на Юв...
Тежко поражение за фаворита в Копа Америка 2015. Снощи Колумбия изненадващо победи Бразилия с 1:0. двубоят бе от „C" група на турнира, провеждащ се в...