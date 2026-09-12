ЕС с извънредни промени за бежанците
През 2024 г. страните от ЕС са получили над милион искания за убежище
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През 2024 г. страните от ЕС са получили над милион искания за убежище
Това противоречи на националните интереси и би било тежко международно престъпление
Инициатор на резолюцията на LIBE е евродепутатът на ПЕС Елена Йончева
Миналата година в Турция бяха регистрирани 474 убийства на жени - двойно повече от 2011 г.
Защитени ще бъдат и лични данни, свързани с престъпления, наказателни производства и присъди
Страсбург. Европейският съюз да създава и прилага политики, поставящи днешните деца и бъдещи активни европейски граждани на първо място. За това призо...
София. Денят за защита на личните данни отбелязваме днес. Инициативата цели всички европейски граждани да развият отговорно отношение към предаването...
Женева. На 31 октомври 1952 г. Международният съюз за благосъстоянието на децата (IUCW) предлага на Организацията на обединените нации (ООН) да опреде...
Отравянето с живак води до срив на имунната система, уврежда мозъка и нервната система