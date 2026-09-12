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Отвориха границата с Гърция

Отвориха границата с Гърция

Към 08,00 часа тази сутрин всички контролно-пропускателни пунктове с Гърция са отворени за движение на всички моторни средства, съобщиха от МВР. В 22...

26 февруари | 10:14
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