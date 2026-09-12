Отвориха границата с Гърция
Към 08,00 часа тази сутрин всички контролно-пропускателни пунктове с Гърция са отворени за движение на всички моторни средства, съобщиха от МВР. В 22...
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Към 08,00 часа тази сутрин всички контролно-пропускателни пунктове с Гърция са отворени за движение на всички моторни средства, съобщиха от МВР. В 22...
До час блокадата на българо-гръцката граница трябва да падне. Това заяви министърът на транспорта Ивайло Московски в Бургас, където се среща с китайск...
Към 08.30 часа за движение е затворен ГКПП "Златоград-Термес", информират от МВР. Към момента на ГКПП "Ивайловград-Кипринос" движението не е спряно,...
Гневни родни шофьори не издържаха на поредната гавра на гръцките фермери и блокираха с жива верига движението през ГКПП – Кулата – Промахон. По обяд в...
Повече от 72 часа на границата изпънаха нервите на шофьорите на тирове и те също се вдигнаха на стачка срещу блокадата от гръцки фермери. Превозвачите...