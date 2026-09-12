Заловиха контрабанден тютюн за наргиле
Нов опит за нелегален внос на ароматизиран тютюн за наргиле предотвратиха митническите служители на МП Капитан Андреево, съобщават от пресцентъра на А...
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Нов опит за нелегален внос на ароматизиран тютюн за наргиле предотвратиха митническите служители на МП Капитан Андреево, съобщават от пресцентъра на А...
Опит за нелегален внос на 165 кг. ароматизиран тютюн за наргиле, при който турчин пробва да си спести 25 000 лв. акциз, спряха митничарите на Капитан...
Париж. 11,5 тона тютюн на стойност 1,2 милиона евро са били иззети в началото на тази седмица от френските митници в Авиньон при проверка на магистрал...
Хасково. Тютюн, вместо перилен препарат, извадиха митничарите на Капитан Андреево от опаковка на прах за пране. Контрабандата е спипана в личния багаж...