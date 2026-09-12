Заради скъпия ток! Домино с цените. Скача и водата
Следва зимен период, но паниката в бизнеса вече е настанала, каза Константин Стаменов
Следете всички новини, анализи и коментари за Константин Стаменов. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Следва зимен период, но паниката в бизнеса вече е настанала, каза Константин Стаменов
ЕК одобри мерките за намаляване на разходите им за зелена енергия Близо 500 млн. лв. по-малко за електрическа енергия ще платят до 2020 г. над 200 го...
Очакваме Брюксел да нотифицира наредбата за намаляване на тежестта от ВЕИ до края на април Докъде стигна реформата в българската енергетика? Кога н...
Властта да помисли за компаниите, които плащат данъци и са отговорни за работните места Искаме пътна карта за краткосрочни и дългосрочни реформи в ен...
Кредитът трябва да е само една от мерките за спасяване на НЕККрайно време е да спрем да плащаме най-високите цени в ЕС, казва Константин Стаменов Мож...
В Гърция ел. енергията е по-евтина, но има пречки за вноса Тарифите трябва да са по-ниски през нощта, казва Константин Стаменов Свободен ли е свобо...
Местният добив е най-сигурният начин за поевтиняване на газа, казва Константин Стаменов
Енергийна ефективност на домовете ще реши проблема със занижените тарифи за бита