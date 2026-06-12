Кризата на Коцето заради майка му
София. Психичната криза на Константин Ляков, който държа в напрежение цял столичен квартал в продължение на 16 часа, е предизвикана от тежкото заболя...
Следете всички новини, анализи и коментари за Константин Ляков. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
София. Психичната криза на Константин Ляков, който държа в напрежение цял столичен квартал в продължение на 16 часа, е предизвикана от тежкото заболя...