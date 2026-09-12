Апостола възкръсва в нова книга
Един нов Левски живее у младите хора, коментира главният редактор на "Стандарт" Славка Бозукова Когато съдят Васил Левски в София преди 144 години...
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Един нов Левски живее у младите хора, коментира главният редактор на "Стандарт" Славка Бозукова Когато съдят Васил Левски в София преди 144 години...
Левски е предвиждал успеха, днес нямаме далновидни политици С него губим сражението, но печелим войната - получаваме независима държава, казва акад....
Апостолът не е бил познат у нас преди Освобождението Академик Константин Косев е един от водещите български историци. Доктор на историческите науки,...