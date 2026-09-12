Нелегални кланици за конско въртят контрабанда в разградско
Разград. Нелегални кланици за коне въртят контрабанда с месо в разградско. Незаконното разфасоване на добитъка става върху две нерегистрирани площадк...
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Разград. Нелегални кланици за коне въртят контрабанда с месо в разградско. Незаконното разфасоване на добитъка става върху две нерегистрирани площадк...
Брюксел. Под 5% е съдържанието на конско месо в тестваните продукти в Европейския съюз. Проверките бяха извършени след скандала с полуфабрикатите, в...
500 компании в Еворпа се оказват засегнати
София. При изпратената четвърта партида от 25 проби за нерегламентирано наличие на конско месо вместо телешко, Българска агенция по безопасност на хра...