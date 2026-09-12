Капачката на буркана се е надула? Ето как да спасите консервираното
Повторна обработка е възможна само при определени условия, докато някои промени изискват храната да бъде изхвърлена
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Повторна обработка е възможна само при определени условия, докато някои промени изискват храната да бъде изхвърлена
Пиперът варира от 60 цента до 2,50 евро, сливите поскъпват пет пъти по пътя до сергията
София. Китайски фирми ще инвестират в дружества за преработка и консервация на български храни, които да изнасят на азиатския пазар. Това съобщи за БН...