Областните конференции на ДПС: Пеевски е нашият лидер!
Залите на форумите в страната са препълнени
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Залите на форумите в страната са препълнени
В събитието ще участват извънредните и пълномощни посланици
Бившият държавен секретар на САЩ Хилари Клинтън е получила 400 000 долара за две речи на конференции, организирани от банката "Голдман Сакс". Съпругат...