Подготвят Фестивал на знанията в Конево
Ученици, учители и родители подготвят Фестивал на знанията в кърджалийското село Конево. Проявата ще се състои веднага след пролетната ваканция. Идеят...
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Ученици, учители и родители подготвят Фестивал на знанията в кърджалийското село Конево. Проявата ще се състои веднага след пролетната ваканция. Идеят...