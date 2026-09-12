Голям удар за руснаците, изолираха ги от важно събитие
Досега Русия винаги е участвала в церемониите, които се състоят всяка година на 27 януари
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Досега Русия винаги е участвала в церемониите, които се състоят всяка година на 27 януари
Трудно е да помним тези моменти от историята, но е съдбовно важно да не ги забравяме
Желязната порта на бившия нацистки концлагер Дахау, близо до Мюнхен, е била открадната, съобщи Би Би Си. Престъплението било извършено в нощта срещу п...