1700 жители на две села искат укрепване на свлачище
В страх да бъдат откъснати от света живеят 1700 души в якорудските села Конарско и Бунцево. През ноември миналата година се срутиха големи земни маси...
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В страх да бъдат откъснати от света живеят 1700 души в якорудските села Конарско и Бунцево. През ноември миналата година се срутиха големи земни маси...
Благоевград. 46-годишната Фатиме С. от якорудското село Конарско е в неизвестност от понеделник. Няма никаква следа от жената. За последно тя е видяна...
Щедри българи от София, Варна, Велинград и Бургас ги изненадаха с телевизори, компютри и GSM-и По Коледа стават чудеса, а в. "Стандарт" сбъдва желани...
Хора от Варна и Бургас пращат мобилен телефон и компютър на шестте деца Празниците за семейството от Конарско с три двойки близнаци дойдоха месец пре...