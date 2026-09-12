Трагична годишнина. Почитаме жертвите на комунистическия режим
Тази година в София ще има поклонение пред Мемориала и параклиса пред НДК
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Тази година в София ще има поклонение пред Мемориала и параклиса пред НДК
Паметта на жертвите ще почетат евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Андрей Ковачев и ГЕРБ-София
В никакъв случай няма да позволим нито да се поругава паметта на тези хора
Денят е обявен през 2011 г. по предложение на президентите Желю Желев и Петър Стоянов
Причината за належащата промяна е начинът, по който е представен комунистическият режим
Промени в Наказателния кодекс, с които да отпадне на давността за престъпленията на комунистическия режим и наказания от 10 до 20 години или доживотен...
Eвгений Михайлов, съучредител на Русенския комитет Смятам, че разговорът "25 години свободна България" трябва да бъде начало, а не край на един обще...
София. 10 минути след като положи клетва като народен представител, Борис Станимиров от Реформаторския блок внесе в деловодството на Народното събрани...